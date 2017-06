Logitech Circle 2 per la videosorveglianza

Un dispositivo per la videosorveglianza della casa, da posizionare all'interno dell'abitazione o negli ambienti esterni, accessibile da remoto e che invia in tempo reale le immagini catturate su qualsiasi dispositivo Android o iOS. È Logitech Circle 2, evoluzione del modello "Logi Circle", equipaggiato con scocca waterproof e dunque resistente a qualsiasi condizione meteo. Già avviata la fase di pre-ordine, con la versione dotata di cavo acquistabile al prezzo di 199,00 euro, mentre quella wireless costa 229,00 euro. Non mancano poi diversi accessori per il montaggio. La consegna delle prime unità è prevista per il mese di settembre.