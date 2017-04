Il machine learning per disegnare: Google AutoDraw

Un'applicazione pratica e concreta per comprendere le enormi potenzialità del machine learning: AutoDraw è uno strumento sviluppato da Google e accessibile da qualsiasi postazione (computer desktop, laptop, smartphone, tablet ecc.), che permette ottenere disegni di qualità semplicemente abbozzandoli "a mano libera". Il sistema di intelligenza artificiale riconosce i tratti disegnati dall'utente e li associa a una delle molte forme presenti nel suo database, permettendo così di ottenere il risultato desiderato in pochi secondi. Non è richiesto alcun download e l'utilizzo è del tutto gratuito.