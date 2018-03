MACRO: Alcatel 5

Telaio unibody in alluminio spazzolato, doppia fotocamera frontale per i selfie e sensore posteriore da 12 megapixel con ottica a cinque lenti: ecco Alcatel 5, new entry nel catalogo del produttore, che al Mobile World Congress 2018 ha portato una linea di smartphone con display Full View 18:9 (in questo caso da 5,7 pollici). Il comparto hardware è mosso da un processore octa core MediaTek MT6750 affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili con schede microSD fino a 128 GB, mentre la batteria da 3.000 mAh garantisce un'autonomia più che sufficiente per un'intera giornata di utilizzo. Le dimensioni sono 152,35x71,1x8,45 mm, il peso si attesta a 144 grammi.