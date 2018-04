Macro: Apple iPad 2018 e Apple Pencil

Il nuovo iPad da 9,7 pollici offre il supporto nativo al pennino Apple Pencil per scrivere e disegnare direttamente sullo schermo. Una novità pensata per rendere il tablet ancor più adatto all'ambito educativo e alla produttività in movimento, senza dimenticare le tante app dell'ecosistema iOS pensate per dare libero sfogo alla propria creatività.

Sotto la scocca si nasconde un processore A10 Fusion, mentre la fotocamera posteriore è impiegata per la scansione dell'ambiente quando si utilizzano le applicazioni di realtà aumentata. Tre le colorazioni disponibili: argento, oro e grigio siderale. I prezzi partono da 359,00 euro per la versione WiFi con 32 GB di memoria interna per arrivare a 579,00 euro per quella con modulo dedicato alla connettività mobile.