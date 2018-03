Macro: Google Home Mini

Tutta la versatilità dell'Assistente Google e la comodità dell'interazione vocale racchiuse in un design compatto ed elegante: Google Home Mini è lo smart speaker del gruppo di Mountain View che finalmente parla e comprende l'italiano. Disponibile al lancio nel nostro paese al prezzo di 59,00 euro, può essere posizionato in qualsiasi stanza della casa per controllare la riproduzione dei contenuti multimediali (musica, film, serie TV), cercare informazioni online, consultare le ultime notizie o le previsioni meteo e molto altro ancora, tutto con la propria voce. Il form factor contenuto non deve trarre in inganno: la qualità del comparto audio è elevata, senza distorsioni nemmeno al massimo del volume.