Macro: Huawei MediaPad M5 (10,8)

Uno sguardo da vicino a Huawei MediaPad M5, un tablet fortemente votato alla multimedialità: lo si nota dalla presenza di una fotocamera da 13 megapixel (f/2.2) con autofocus che sporge sul retro, dallo schermo in alta risoluzione (2560x1600 pixel sia nella versione da 10,8 pollici sia in quella da 8,4 pollici) e soprattutto dagli altoparlanti progettati da Harman Kardon che garantiscono un'esperienza di fascia alta per quanto riguarda il comparto audio. Abbinandolo alla tastiera fisica diventa però in un attimo un dispositivo adatto alla produttività, grazie anche alla modalità Desktop View che si attiva in un attimo e che semplifica la gestione dei documenti.

L'edizione Pro supporta inoltre l'interazione con il pennino M-Pen (4.096 livelli di pressione) per la scrittura, il disegno o l'esecuzione dei calcoli a mano libera sul display. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.0 Oreo, arricchito dall'interfaccia personalizzata EMUI 8.0. Ben curato il design, con un telaio unibody in alluminio e un peso contenuto.