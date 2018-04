Macro: Huawei P20 Pro

Tre fotocamere posteriori co-ingegnerizzate da Leica per Huawei P20 Pro, uno smartphone top di gamma che promette di rivoluzionare il mondo della fotografia mobile, affiancando a sensori e ottiche di qualità un avanzato sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere la scena inquadrata e ottimizzare l'acquisizione delle immagini. Nella parte alta del display da 6,1 pollici è integrato il notch che ospita l'altoparlante e la fotocamera anteriore per i selfie. A garantire una notevole potenza di calcolo sono il processore octa core Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit) e 6 GB di RAM, racchiusi in una scocca waterproof (IP67) caratterizzata da una finitura lucida.

