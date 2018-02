MACRO: Nokia 7 Plus

Display da 6 pollici 18:9, processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per Nokia 7 Plus. Lo smartphone, presentato al Mobile World Congress 2018, integra sul retro una soluzione dual camera con ottiche Carl Zeiss, per un comparto fotografico senza compromessi.

È uno dei dispositivi della famiglia Android One, con la versione stock del sistema operativo preinstallata e costantemente aggiornata. L'impiego dell'alluminio serie 6000 per il telaio ne impreziosisce il design, conferendo al prodotto un'adeguata solidità e resistenza alle sollecitazioni.