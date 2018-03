MACRO: Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco è il nuovo top di gamma di HMD Global: presentato al MWC 2018 di Barcellona, lo smartphone fa parte della famiglia Android One. Grande attenzione è stata riposta nella realizzazione del design, come testimonia la presenza di un display edge-to-edge (5,5 pollici, risoluzione 2K) con pannello pOLED, finiture in vetro curvato e telaio in metallo.

Mosso dal processore Snapdragon 835, il device integra 6 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria interna per lo storage. Il comparto fotografico è curato in partnership con Carl Zeiss: sensore frontale da 5 megapixel (f/2.0) per i selfie e modulo dual camera posteriore (12 megapixel f/1.75, 13 megapixel f/2.6).