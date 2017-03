Mass Effect: Andromeda, il trailer di lancio

A cinque anni di distanza dalla conclusione della trilogia originale, Mass Effect: Andromeda è il nuovo capitolo della serie action-RPG di BioWare ed Electronic Arts. Nuovi protagonisti (Scott o Sara Ryder) e una nuova galassia da esplorare (Andromeda, appunto) danno vita a un'avventura del tutto inedita, che rispetto al passato cambia in termini di gameplay per quanto riguarda aspetti come il sistema di combattimento e lo sviluppo delle skill. Cronologicamente, si posiziona nell'anno 2185, dunque a cavallo tra il secondo e il terzo titolo della saga. Il lancio del titolo in Europa è fissato per il 23 marzo, sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.