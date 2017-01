MasterCard 2Kuze, pagamenti mobile per l’Africa

Nel continente africano, sono ancora in molti a non poter disporre dei servizi bancari, spesso a causa dell'impossibilità di accedere alla Rete o di recarsi fisicamente agli sportelli degli istituti. Un problema che colpisce soprattutto le zone rurali. L'iniziativa messa in campo da MasterCard mira a risolverlo. Si chiama 2Kuze (significa "coltiviamo insieme" in lingua swahili) ed è un programma rivolto in particolare ai contadini che operano nell'area del Kenya. Si tratta essenzialmente di una piattaforma digitale che permette di vendere le proprie coltivazioni e di ottenere un pagamento senza bisogno di scambiare contante.