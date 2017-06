Maze Alpha, lo smartphone senza bordi

Maze Alpha è uno smartphone che si distingue per il suo display edge-to-edge che si estende per tutta la larghezza della parte frontale, con diagonale pari a 6 pollici e risoluzione Full HD. La scheda tecnica vede inoltre la presenza di un processore octa core MediaTek Helio P25 da 2,5 GHz, 4 o 6 GB di RAM LPDDR4x e 64 o 128 GB di memoria interna. Buono anche il comparto imaging, con una fotocamera posteriore da 13 megapixel (sensore Samsung S5K3L8), mentre quella frontale è da 5 megapixel. Completa la dotazione una batteria piuttosto capiente da 4.000 mAh. Il sistema preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat in versione stock.