MediaTek Helio P60: SoC con IA per gli smartphone

MediaTek ha scelto il Mobile World Congress di Barcellona per presentare il suo nuovo System-on-Chip destinato al segmento smartphone: Helio P60 integra una AI Processing Unit e la tecnologia NeuroPilot AI per l'esecuzione dei calcoli relativi all'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo mobile, sollevando così dall'obbligo di connettersi a server remoti o piattaforme cloud. Realizzato con processo produttivo a 12 nanometri, include inoltre quattro ARM Cortex-A73 e quattro ARM Cortex-A53, tutti con frequenza che arriva a 2,00 GHz e una GPU ARM Mali-G72 MP3 da 800 MHz. È in grado di gestire una singola fotocamera da 32 megapixel oppure due sensori da 20 e 16 megapixel, display con risoluzione Full HD+, fino a 8 GB di RAM LPDDR4x, memorie flash di tipo eMMC 5.1 e UFS 2.1, il tutto con un'attenzione particolare al risparmio energetico.