MediaTek Sensio misura sei parametri biometrici

Un solo modulo per rilevare ben sei parametri biometrici, grazie all'impiego di componenti elettronici, elettrici ed ottici: MediaTek Sensio è in grado di misurare la frequenza del battito cardiaco, la sua variabilità nel tempo, la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno presente nel sangue (SpO2), l'attività elettrica del cuore (elettrocardiogramma) e la variazione volumetrica del sangue (fotopletismogramma). Il chip, dalle dimensioni piuttosto contenute (6,8x4,93x1,2 mm), sarà disponibile a partire dall'inizio del 2018 per l'integrazione all'interno degli smartphone.