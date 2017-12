L’app Messenger Kids di Facebook per i bambini

Il social network in blu annuncia una nuova applicazione: si chiama Messenger Kids e, come si può intuire già dal nome, è stata sviluppata da Facebook per consentire anche ai più piccoli di comunicare online in tutta sicurezza. Il controllo è affidato ai genitori che possono aggiungere, approvare oppure bloccare i contatti, non sono presenti banner pubblicitari e non è richiesta la creazione di un account. Al momento l'app è disponibile solo in versione preliminare negli Stati Uniti e su iOS, ma in futuro il rollout avverrà a livello globale e anche su device con sistema operativo Android.