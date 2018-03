Messenger: passo avanti per le videochat di gruppo

Importante evoluzione per l'applicazione Messenger di Facebook: ora gli utenti sono in grado di aggiungere contatti alle videochat anche quando sono già state avviate, senza dover per forza di cose iniziare una nuova sessione. È la novità annunciata per l'app del social network in blu, sempre più versatile e confezionata su misura per rispondere alle esigenze di comunicazione manifestate dagli iscritti. Una funzionalità già in fase di rollout per tutti coloro che hanno installato l'applicazione su uno smartphone Android o iOS: è sufficiente scaricare l'aggiornamento alla versione più recente.