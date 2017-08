Visionary Concept: il futuro secondo Michelin

Gli pneumatici costituiscono l'unico punto di contatto tra l'automobile e il manto stradale: è sufficiente questo per capire quanto siano importanti per garantire un adeguato livello di stabilità e sicurezza al veicolo. Il Visionary Concept presentato da Michelin punta al futuro. Si tratta di ruote senza camera d'aria, con una struttura realizzata partendo da materiale organico e riciclato, in linea con l'idea di un'evoluzione sostenibile della mobilità: al posto dei derivati del petrolio, ad esempio, è impiegata la scorza d'arancia. La lavorazione prevede inoltre l'impiego delle stampanti 3D.