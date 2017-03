Microsoft: auto intelligenti e mobilità connessa

Microsoft non produrrà automobili, ma già da tempo è al lavoro sulle tecnologie che contribuiranno a rendere la mobilità sempre più intelligente e connessa. Ad esempio, su sistemi dedicati al controllo dei sensori, alla navigazione stradale, alle funzionalità di intrattenimento, alla comunicazione e al riconoscimento vocale, nonché alla diagnostica del veicolo per identificare eventuali problemi ancor prima che possano manifestarsi. Il tutto a favore della sicurezza e con l'obiettivo di trasformare il viaggio in qualcosa di più di un semplice spostamento, in un'esperienza appagante e confortevole.