Microsoft Bookings per gestire gli appuntamenti

Annunciato lo scorso anno, Bookings è uno strumento sviluppato da Microsoft e ora offerto a tutti gli abbonati Business Premium della piattaforma Office 365, dedicato alla gestione degli appuntamenti. È accessibile sia tramite interfaccia Web che mediante applicazioni mobile per Android e iOS. Il tool è indirizzato soprattutto alle piccole e medie imprese: i clienti possono collegarsi a una pagina contenente un calendario dove sono indicati gli orari disponibili per prenotare un appuntamento, mentre l'azienda riceve conferme e promemoria per quelli fissati. Il video realizzato per il lancio fornisce l'esempio di come Bookings possa tornare utile a un parrucchiere.