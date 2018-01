Microsoft Edge, campione di autonomia

Messo a confronto con le alternative Firefox di Mozilla e Chrome di Google, Edge esce nuovamente a testa alta da un confronto sui consumi. Il browser di casa Microsoft è quello che sembra poter garantire una maggiore autonomia, fattore importante soprattutto quando ci si trova a navigare in mobilità o affidandosi esclusivamente alla batteria integrata in laptop e notebook. Dove Edge fa registrare performance superiori alla concorrenza è soprattutto durante la riproduzione dei contenuti multimediali come i video in streaming su YouTube. Ecco il test condotto dal gruppo di Redmond.