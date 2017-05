Microsoft presenta il Fluent Design System

Noto fino ad oggi con il nome in codice Project NEON, Fluent Design è il nuovo look di Windows. Presentato in occasione dell'evento BUILD 2017 rivolto alla community di sviluppatori, si basa sull'impiego di cinque elementi fondamentali: Light, Depth, Motion, Material e Scale. Un approccio alla creazione dell'interfaccia e del layout che caratterizzano il sistema operativo, così come delle sue applicazioni, pensato per adattarsi al meglio a ogni tipologia di dispositivo, favorendo l'interazione non solamente tramite mouse e tastiera, ma anche attraverso touchscreen, comandi vocali e visori per la mixed reality.