Microsoft House, nel cuore di Milano

La nuova sede di Microsoft Italia sorge in viale Pasubio 21, a Milano, all'interno dell'edificio progettato dallo studio di architettura Herzog & De Meuron. È uno spazio innovativo, che si ispira a principi quali l'apertura, la flessibilità e la collaborazione, dove all'interno trovano posto aree offerte a clienti e partner. Un baricentro per l'innovazione e per il confronto, che entro la fine del 2017 punta a ospitare oltre 200.000 visitatori, 10.000 professionisti, 4.000 studenti e 1.000 dirigenti scolastici. Microsoft House è 100% made in Italy: materiali, sistemi e arredamenti sono frutto del lavoro di aziende nostrane.