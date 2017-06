Microsoft Modern Keyboard con lettore di impronte

Una tastiera Bluetooth con lettore di impronte digitali integrato per l'autenticazione rapida degli utenti: è la nuova Modern Keyboard presentata da Microsoft, pensata per dare il meglio di sé sui computer con sistema operativo Windows 10, ma compatibile anche con le piattaforme macOS e Android. Il telaio è realizzato in alluminio così da garantirne la solidità nel tempo, mentre l'autonomia (due pile AAA incluse nella confezione) arriva a due mesi di utilizzo. Sarà in vendita a breve negli Stati Uniti al prezzo di 129,99 dollari, mentre al momento non ci sono informazioni in merito al suo arrivo in Europa.