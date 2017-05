Restyling per l’interfaccia di Microsoft OneNote

Microsoft ha profondamente rinnovato l'interfaccia di OneNote su Android, iOS, macOS, Windows e Web. Un restyling radicale per ogni componente del layout, studiato con l'obiettivo di semplificare l'utilizzo del servizio da qualsiasi postazione o dispositivo, con un sistema di navigazione migliorato e un'esperienza d'uso uniforme indipendentemente dalla tipologia di schermo o device (computer, smartphone, tablet ecc). In questo filmato il gruppo di Redmond passa in rassegna quelli che sono i principali cambiamenti apportati al design della piattaforma, presto disponibili per tutti gli utenti.