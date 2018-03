Microsoft PocketTouch: il touch tascabile

Se anche la parte posteriore di uno smartphone potesse essere resa(pur con differente tolleranza e sensibilità rispetto allo schermo), la cosa aprirebbe ad una serie di utilizzi nuovi in condizioni particolari. Ad esempio se si ha lo smartphone in tasca, con semplici tocchi sarebbe possibile manovrare lo smartphone senza doverlo giocoforza tenere nel palmo della mano. Le possibilità d'uso di quella che è stata battezzata da Microsoft come tecnologiasono varie: dal rifiuto di una chiamata, fino alla risposta disimpegnata con dialogo su dispositivi bluetooth, passando per le funzioni di riproduzione multimediale ed altro ancora. Il video dimostra un prototipo funzionante per una tecnologia che andrà ora inclusa direttamente nella scocca del device ed all'interno dell'involucro, sempre più intasato di sensori e componenti, dello smartphone.