Microsoft presenta la Windows Mixed Reality

Non è realtà virtuale, né realtà aumentata: è la Mixed Reality. Un appellativo coniato da Microsoft per descrivere esperienze immersive e coinvolgenti, indirizzate all'ambito educativo, a quello professionale e al gaming. Si va dalla visione di filmati a 360 gradi a tour in luoghi remoti o completamente ricreati in computer grafica, fino all'interazione con i videogiochi da un punto di vista in prima persona. Ciò è reso possibile dall'impiego di appositi visori, prodotti e commercializzati da realtà di terze parti, basati sulla tecnologia messa a disposizione dalla piattaforma Windows 10.