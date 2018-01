Microsoft Surface Book 2 arriva in Italia

Fino a 17 ore di autonomia dichiarata con una sola ricarica e display PixelSense da 13 o 15 pollici utilizzabile all'occorrenza in modalità tablet grazie alla superficie touch: il nuovo Surface Book 2 di Microsoft arriverà in Italia. Un laptop studiato per offrire il meglio in termini di produttività e intrattenimento, basato ovviamente sul sistema operativo Windows 10, con processori Intel di ottava generazione e schede video NVIDIA GeForce GTX 1050 e 1060. Il debutto nel nostro paese è fissato per il 15 febbraio, quando sarà possibile effettuarne la prenotazione sullo store ufficiale.