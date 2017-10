Microsoft presenta il Surface Book 2

Il nuovo Surface Book 2 di Microsoft è progettato per offrire performance senza compromessi, grazie a processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA GeForce GTX, con un'autonomia dichiarata che arriva a 17 ore. Ovviamente, il sistema operativo equipaggiato è Windows 10.

Tra i punti di forza del prodotto la sua versatilità: può essere utilizzato in quattro modalità differenti (Laptop, Tablet, Studio e View), sfruttando l'interazione con il pannello touchscreen o con la tastiera fisica, per la produttività e l'intrattenimento multimediale. Il Surface Book di seconda generazione arriva in due formati: da 13,5 e 15 pollici, entrambi con PixelSense Display.