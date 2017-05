Microsoft Surface: la cura nel dettaglio

"Ogni prodotto che realizziamo ha lo scopo di far scomparire l'hardware e portare in vita il software". Così Microsoft sintetizza la filosofia alla base di prodotti come il nuovo Surface Laptop, nati per favorire la creatività, la produttività e lo studio. Il gruppo di Redmond cerca di rispondere alle esigenze manifestate dagli utenti curando il design e l'architettura dei dispositivi nei minimi dettagli, dalle finiture della scocca fino all'assemblaggio delle componenti interne. Solo attraverso un processo in cui nulla viene lasciato al caso è possibile dar vita a prodotti in grado di trasmettere affidabilità e un comfort elevato in fase di utilizzo.