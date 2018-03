La comunicazione con Microsoft Teams

Teams è la piattaforma di comunicazione integrata introdotta da Microsoft nella suite Office 365 nella prima parte del 2017. Per celebrare il primo anno dell'iniziativa, il gruppo di Redmond ha raccolto in un filmato l'esperienza di chi ne ha sfruttato le potenzialità in ambito lavorativo. Inoltre, sono state annunciate alcune nuove interessanti caratteristiche che faranno il loro debutto in futuro: tra queste anche Cloud Recording, dedicata alla registrazione dei meeting e alla trascrizione automatica delle conversazioni. Vi si aggiunge la possibilità di sfruttare l'IA di Cortana per inoltrare una chiamata.