Microsoft e Università Sapieza per ReStart4Smart

A Milano, nella sede di Microsoft Italia, è andata in scena la presentazione di ReStart4Smart, progetto messo in campo dall'Università Sapienza di Roma e che parteciperà al Solar Decathlon, un evento in programma a Dubai il prossimo anno, interamente dedicato all'architettura sostenibile. L'edificio ideato dal team italiano sarà realizzato completamente in legno e costruito Pomezia, nei pressi della capitale, con l'avvio dei lavori previsto per il mese di dicembre. L'iniziativa è portata avanti da oltre 50 studenti appartenenti alle facoltà di Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Industriale, Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.