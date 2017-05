Microsoft presenta Windows 10 S

Un'edizione di Windows 10 pensata e strutturata per il mondo educational, in grado di eseguire esclusivamente le applicazioni distribuite tramite lo store ufficiale: la versione S del sistema operativo, presentata da Microsoft in occasione dell'evento, potrà comunque essere aggiornata alla release Pro. Il primo dispositivo ad equipaggiarla e a raggiungere il mercato è il Surface Laptop, un notebook con schermo touch da 13,5 pollici che si mette in luce per una particolare nei dettagli: telaio in alluminio anodizzato, tastiera in alcantara e quattro colorazioni disponibili. Arriverà anche in Italia a giugno, con prezzi a partire da 1.169 euro.