MINI Electric Concept, il design

L'annuncio arriva direttamente dal gruppo BMW: la MINI Electric Concept diventerà un'auto elettrica di serie, con il debutto sul mercato fissato per il 2019. Sarà mostrata in anteprima al Salone di Francoforte, a metà settembre. Troppo presto per parlare di prezzi o autonomia, ma alcuni primi dettagli sono già trapelati: tra questi, uno dei più interessanti riguarda l'impiego delle stampanti 3D per la realizzazione di alcune finiture, come quelle che andranno a caratterizzare i cerchi in lega da 19 pollici. Il look è quello che da sempre contraddistingue il marchio, a partire dai fari frontali rotondi, qui proposti in versione LED per ottimizzare il consumo di energia.