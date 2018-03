Mini Superleggera Vision, concept car elettrica

Dalla collaborazione fra Inghilterra e Italia, nasce Mini Superleggera Vision, presentata in occasione del Concorso di Eleganza a Villa d’Este sul Lago di Como. Si tratta di una concept car dal carattere inglese e dal design nostrano, frutto del lavoro artigianale della milanese Carrozzeria Touring. La tecnologia di questa auto elettrica si cela dietro le linee che il design ha tracciato per quella che è una vera e propria scelta stilistica lineare, in continuità con l’intera matrice del concept: elettrica per vocazione, superleggera per stile, Mini per natura.