La mirrorless Sony a7 III

Sensore full frame CMOS Exmor R da 24,2 megapixel e processore BIONZ X per Sony a7 III. La mirrorless, compatibile con l'intera gamma di ottiche dotate di attacco E, integra una tecnologia AF avanzata: sistema a rilevamento di fase da 693 punti e a rilevamento di contrasto da 425 punti. Non manca poi il supporto alla registrazione video in formato 4K. Il mirino elettronico XGA OLED Tru-Finder da 1,3 cm è affiancato dal display LCD touchscreen da 7,5 cm. L'arrivo sul mercato è previsto per l'aprile 2018, con la possibilità di acquistare il solo corpo macchina oppure il kit con l'obiettivo SEL2870 (FE F3,5-5,6 OSS 28-70 mm).