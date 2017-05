La Mixed Reality secondo Microsoft

In occasione dell'evento Build 2017 dedicato alla community di sviluppatori, Microsoft ha annunciato che i visori realizzati da Acer e HP saranno disponibili sotto forma di Dev Kits a partire dall'estate (rispettivamente a 299 e 329 dollari). Sebbene il gruppo di Redmond utilizzi il termine Mixed Reality, non si tratta della stessa esperienza fornita da HoloLens, bensì di una modalità del tutto simile a quella della realtà virtuale. Mostrati anche i motion controller che serviranno per interagire con gli ambienti ricreati, sui quali sono presenti un trackpad, uno stick analogico, il pulsante Windows e un trigger laterale.