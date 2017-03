Mixed reality: un ponte tra reale e virtuale

Non è realtà aumentata, non è realtà virtuale: è mixed reality. Una tecnologia che permetterà di unire i due sistemi, per spalancare le porte all'avvento di nuove applicazioni e servizi inediti. Microsoft sta puntando forte in questa direzione, come dimostra l'annuncio del programma che porterà la cosiddetta "realtà mista" sulle console Xbox One e Xbox Scorpio, entro il 2018. In questo filmato il gruppo di Redmond anticipa come sarà possibile trasformare un ufficio reale, arricchendolo con elementi virtuali perfettamente integrati, dedicati sia alla produttività che all'intrattenimento.