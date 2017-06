Il nuovo smartphone modulare Moto Z2 Play

Motorola presenta la nuova generazione del suo smartphone modulare: Moto Z2 Play arriverà sul mercato in estate, con un display da 5,5 pollici AMOLED (risoluzione Full HD), processore Snapdragon 626, 3 o 4 GB di RAM, memoria interna da 32 o 64 GB e doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel. La batteria ha una capienza pari a 3.000 mAh. Tra i nuovi Moto Mods presentati ci sono lo speaker JBL SoundBoost 2, una cover posteriore con supporto alla ricarica wireless, il TurboPower che garantisce un'autonomia aggiuntiva e un gamepad per il gioco in mobilità. Tre le colorazioni disponibili: Lunar Gray, Fine Gold e Nimbus Blue.