Motorola Moto Z2 Force, smartphone indistruttibile

Scocca in alluminio serie 7000 e tecnologia ShutterShield per proteggere il dispositivo dagli urti, anche nel caso di cadute accidentali. Motorola Moto Z2 Force migliora rispetto al suo predecessore dal punto di vista delle specifiche tecniche (solo la batteria è meno capiente), offrendo un display Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con schede microSD), doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e ovviamente il supporto agli accessori Moto Mods per ampliarne le funzionalità. Tre le colorazioni disponibili: Super Black, Fine Gold e Lunar Gray.