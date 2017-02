Motorola punta sullo smartphone modulare

Motorola continua a credere nello smartphone modulare e nel progetto Moto Mods: queste sono alcune delle idee scaturite dall'hackaton organizzato a San Francisco. C'è chi ha proposto un display personalizzabile composto da LED, chi ha trasformato il telefono in un robot, chi in un dispositivo per il monitoraggio di zuccheri nel sangue da parte dei pazienti diabetici, chi in un etilometro e chi in un sensore destinato agli ipovedenti. Il progetto decretato come migliore è Solar-Powered Battery Charger, che come ben comprensibile già dal nome consente di ricaricare lo smartphone sfruttando esclusivamente il sole.