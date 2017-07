Il Movidius Neural Compute Stick di Intel

A un primo sguardo poco attento può sembrare una semplice pendrive USB, ma Movidius Neural Compute Stick è molto di più: si tratta di un hardware progettato da Intel ed equipaggiato con un processore in grado di eseguire algoritmi di intelligenza artificiale, in particolare di computer vision: un SoC Myriad 2 con VPU (Vision Processing Unit) da 12 core per gestire sia il riconoscimento facciale che il rilevamento degli oggetti. La potenza di calcolo supera i 100 gigaFLOPS e il consumo energetico è mantenuto sotto alla soglia di 1 W. Le capacità possono essere estese collegando tra loro fino a quattro dispositivi. Il prezzo è fissato in 79 dollari.