MWC 2017: DJI Matrice 200, un drone per l’industria

Spazio anche ai droni al Mobile World Congress 2017 di Barcellona: il nuovo DJI Matrice 200 è un quadcopter con eliche da 17 pollici destinato all'ambito industriale e per un utilizzo professionale. Può essere equipaggiato con tre fotocamere e numerosi sensori per rilevare parametri e informazioni dall'alto. L'autonomia varia tra 17 e 38 minuti, a seconda del carico e dell'uso. Non manca inoltre la certificazione IP43 che rende l'unità resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. L'arrivo sul mercato è previsto entro la metà dell'anno, ad un prezzo non ancora annunciato: non si tratterà in ogni caso di un esborso alla portata dell'utenza consumer.