MWC 2017: Huawei P10 e Huawei P10 Plus

Huawei ha scelto il Mobile World Congress 2017 di Barcellona per annunciare P10 e P10 Plus, i suoni nuovi smartphone top di gamma. Così come i predecessori della linea P9, equipaggiano una doppia fotocamera sul retro, nata dalla collaborazione con Leica e progettata per garantire performance avanzate. Le due versioni offrono rispettivamente display da 5,1 pollici (Full HD) e da 5,5 pollici (Quad HD). Lato software, invece, il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat con interfaccia personalizzata Emotion UI 5.1. L'arrivo in Italia è fissato per il mese di marzo, con prezzi che vanno da 649 a 799 euro a seconda della versione scelta.