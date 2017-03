MWC 2017: Huawei Watch 2, Classic e Sport

Un nuovo smartwatch basato sulla tecnologia di Android Wear (in versione 2.0), con funzionalità avanzate per il tracking dell'attività fisica e per l'interazione con le applicazioni. Huawei Watch 2 si presenta al Mobile World Congress 2017 di Barcellona in due varianti, Classic e Sport, quest'ultima dichiaratamente dedicata agli amanti del fitness. Il display è identico in entrambe le edizioni, circolare e con diagonale da 1,2 pollici (risoluzione 390x390 pixel). Non manca nemmeno il modulo GPS per la geolocalizzazione. L'arrivo, anche in Italia, nelle prossime settimane, con prezzi a partire da 329 euro.