MWC 2017: Moto G5 Plus, nato per la fotografia

Sensore da 12 MP, sistema di messa a fuoco Dual Pixel, apertura f/1.7, doppio flash LED e registrazione video in formato 4K a 30 fps: queste le specifiche della fotocamera posteriore integrata nel nuovo Moto G5 Plus. Lo smartphone è stato annunciato da Motorola e Lenovo in occasione del MWC 2017 di Barcellona. Con un corpo in alluminio, offre inoltre un display da 5,2 pollici Full HD, processore octa core Snapdragon 625 da 2 GHz, fino a 4 GB di RAM e storage che arriva a 64 GB. Basato sul sistema operativo Android 7.0 Nougat, arriverà in Italia nel mese di aprile, con prezzi a partire da 299,90 euro.