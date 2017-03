MWC 2017: Moto G5, stile e performance

Motorola e Lenovo hanno scelto la cornice del Mobile World Congress 2017 di Barcellona per presentare i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus. Il primo è uno smartphone che evolve rispetto al suo predecessore G4, sia dal punto di vista del design (alluminio al posto della plastica) che delle funzionalità offerte (integrato il lettore di impronte digitali). Le performance sono garantite dal processore octa core Snapdragon 430 da 1,4 GHz affiancato da 2 o 3 GB di RAM, mentre la memoria interna è pari a 16 o 32 GB. Il display, invece, ha diagonale pari a 5 pollici e risoluzione Full HD. Si segnala infine che il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat. L'arrivo in Italia è fissato per il mese di aprile, con prezzi a partire da 199,90 euro.