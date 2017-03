MWC 2017: Nokia 3, Android in formato economico

Display da 5 pollici con risoluzione HD (1280x720 pixel), processore quad core MediaTek 6737 da 1,3 GHz, 2 GB di RAM e memoria interna da 16 GB lo storage. Queste le specifiche di Nokia 3, uno degli smartphone annunciati dal gruppo finlandese al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Presenti anche due fotocamere da 8 megapixel, una posteriore e l'altra frontale per selfie e videochiamate. Così come per i modelli 6 e 5, anche in questo caso il sistema operativo preinstallato al lancio sarà Android 7.0 Nougat. Lo smartphone arriverà sul mercato entro la metà dell'anno, al prezzo di 139 euro.