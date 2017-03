MWC 2017: Nokia 3310, effetto nostalgia

Nuova vita per uno dei telefoni più celebri di sempre: il Nokia 3310. Il restyling è stato presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Prodotto da HMD Global, il dispositivo arriverà sul mercato entro la metà dell'anno al prezzo di 49 euro e in quattro colorazioni. Dal punto di vista delle specifiche si tratta di un feature phone con display da 2,4 pollici a colori, tastierino numerico e pulsanti fisici, fotocamera posteriore da 2 megapixel e porta micro-USB per la ricarica. L'autonomia arriva a un mese intero in modalità standby e, ovviamente, non manca una riedizione dell'intramontabile Snake, uno dei primi veri giochi mobile.