MWC 2017: Nokia 5, compatto e robusto

Annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Nokia 5 è uno smartphone che condivide parte della scheda tecnica con il fratello maggiore (Nokia 6): cambiano però la diagonale del display, più compatta, da 5,2 pollici, così come il quantitativo di RAM equipaggiata (2 GB) e la fotocamera posteriore con risoluzione 13 megapixel. Il tutto racchiuso all'interno di un telaio realizzato in alluminio. Basato sul sistema operativo Android 7.0 Nougat, sarà in vendita entro la metà dell'anno, anche in Italia, al prezzo di 189 euro. Quattro le colorazioni disponibili: nero, argento, rame e blu temperato.