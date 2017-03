MWC 2017: Nokia 6 arriva in Europa

Lo smartphone Nokia 6, già visto in Cina, debutta al Mobile World Congress 2017 nella sua versione internazionale che arriverà anche in Europa. Basato sulla piattaforma Android 7.0 Nougat, offre un display da 5,5 pollici Full HD, processore octa core Snapdragon 430, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB e fotocamera posteriore da 16 megapixel, mentre la batteria è da 3.000 mAh. Le specifiche tecniche, dunque, restano invariate. Il tutto è racchiuso all'interno di un telaio in alluminio. Sarà in vendita nel vecchio continente entro la metà dell'anno al prezzo di 229 euro (299 euro per l'edizione speciale nera).